Barco que afundou no Porto Moniz tem 6 toneladas de combustível a bordo

O mestre da embarcação que afundou no cais do Porto Moniz, Jaime Azevedo, falou esta manhã ao DIÁRIO e explicou tudo o que se passou, ontem à noite. Segundo o câmara-lobense, o ‘Ilha do Sol’ estava a navegar no Norte da Região e a Caixa Azul (Equipamento de Monitorização Contínua) “estava a transmitir” sinal “de 10 em 10 minutos” o que “não podia” acontecer.

“A Polícia Marítima telefonou para o patrão e as Pescas telefonaram para mim para colocar uma Caixa Azul nova, mas o mar estava de levadia. Encostei no fundo da doca, veio o rapaz colocar a Caixa Azul”, mas com a maré vazia uma vaga empurrou o Ilha do Sol para um dos quebra-mares, o que acabou por provocar um rombo no barco, altura em que começou a meter água.

Jaime Azevedo referiu que o barco até já estava a virar e o que safou “foi uma segunda onda”. A intuição foi a de colocar o motor na potência máxima para entrar na rampa do varadouro, de forma a que o ‘Ilha do Sol’ ficasse encalhado. Entretanto, elementos do Centro de Salvamento do Porto Moniz foram a primeira equipa de ajuda a chegar.

A propósito dessa manobra, o próprio mestre queixou-se ao DIÁRIO do facto de alguns barcos estarem ancorados no interior do porto, o que impossibilitou uma passagem mais a direito até à almejada rampa.

A embarcação tem cerca de 13 metros de comprimento e entre 40 a 50 toneladas. Navegava, à hora do incidente, com oito tripulantes a bordo. A grande preocupação, de momento, é recuperar o barco e retirar as seis toneladas de combustível que se encontram a bordo, afirmou ao DIÁRIO o mestre que tem a expectativa de que o seguro possa cobrar os danos causados.

Já o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, foi em auxílio dos pescadores e entregou alimentação a todos, tendo pago a cerveja, inclusivamente, conforme referiram os homens, que apreciaram o gesto.

Esta era a primeira viagem do ‘Ilha do Sol’ após dois meses em doca seca. Autoridade Marítima e elementos da APRAM já se encontram no local. Desta ocorrência resultou apenas um ferido ligeiro, que caiu de costas de bombordo para estibordo. O pescador foi encaminhado para o Centro de Saúde local e já voltou para o cais onde tudo aconteceu.