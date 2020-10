Nova Zelândia aprova eutanásia voluntária mas rejeita legalização da marijuana

Os neozelandeses aprovaram a eutanásia voluntária, mas rejeitaram a legalização da marijuana para uso recreativo, em dois referendos realizados em 17 de outubro, anunciou hoje a Comissão Eleitoral.

Cerca de 65,2% dos neozelandeses votaram a favor da eutanásia voluntária, enquanto 53,1% rejeitaram a proposta de legalizar a marijuana recreativa, de acordo com os resultados preliminares.

O ministro da Justiça neozelandês, Andrew Little, declarou que a lei eleitoral de Fim de Vida vai entrar em vigor em 06 de novembro de 2021, um ano após os resultados oficiais serem publicados.

Little acrescentou ser muito improvável que os resultados preliminares da votação sobre a legalização da marijuana recreativa mudem durante a recontagem dos votos especiais, ou seja, os que são emitidos do estrangeiro ou fora do distrito eleitoral.

"A probabilidade é tão baixa que é praticamente improvável", disse, numa conferência de imprensa transmitida pela Radio New Zealand.