PSD diz que retoma do Centro de Saúde de Santana é sinal do sucesso da Região

O Grupo Parlamentar do PSD promoveu, neste sábado, uma visita ao concelho de Santana. A Deputada Cláudia Perestrelo, em declarações junto ao Centro de Saúde da freguesia de Santana, vincou que "a retoma está a ser feita de uma forma progressiva e gradual".

Nesta iniciativa, a Norte, veio o Grupo Parlamentar “testemunhar, no local, de viva voz, aquilo que a saúde tem feito bem, numa retoma faseada, em que todos aqueles que precisam, têm os serviços ao dispor ”.

Recorde-se que, devido à pandemia da covid-19, os serviços de saúde tiveram de sofrer uma reorganização e "desde o dia 8 de Julho, foram repostos os horários de funcionamento de todos os centros de saúde das seis freguesias deste concelho, depois de um período de confinamento e depois de um encerramento necessário para salvaguardar a segurança e a saúde da população."

O Grupo Parlamentar pôde, igualmente, conforme adiantou a deputada, verificar que, desde o início de julho, "quer o serviço de urgência, quer os centros de saúde do Arco de São Jorge, de São Jorge, da Ilha, de Santana, do Faial e de São Roque do Faial, retomaram os seus horários de funcionamento, retomaram o seu atendimento, voltaram a prestar os cuidados de saúde, recomendando o uso de máscara, agendando, de forma prévia, os atendimentos, naquele que deve ser um serviço responsável, um serviço de proximidade, mas sobretudo um serviço prestado com toda a segurança".