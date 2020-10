Altruísmo do povo de Câmara de Lobos e de Ovar enaltecidos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a Câmara Municipal de Ovar estiveram hoje 'ligadas', num encontro que serviu para enaltecer o altruísmo do povo de Câmara de Lobos durante o período da cerca sanitária, extensível ao povo de Ovar.

"Não podemos falar de sucesso, porque os custos sociais e económicos ainda não estão contabilizados", refere a autarquia câmara-lobense. No entanto, de acordo com o autarca de Ovar, "se todos tivessem tido a coragem para agir como Ovar e Câmara de Lobos, o país não estaria como está neste momento".

"Felizmente aqui na Região Câmara de Lobos pode contar com a solidariedade do Governo Regional que esteve com o Município desde a primeira hora", refere o presidente da autarquia de Câmara de Lobos, acrescentando que "Câmara de Lobos está solidária com o Povo de Ovar, que findo o seu enorme sacrifício, a única coisa que recebeu do governo central foi uma fatura para pagar taxas de um hospital de campanha".

"A Região Autónoma da Madeira, Câmara de Lobos e Ovar tiveram a coragem para fazer a sua parte mas infelizmente constata-se que quem governa a Nação está a falhar redondamente no controle desta pandemia", conclui.