Incêndio na Nogueira mobiliza 14 bombeiros de três corporações

Um incêndio na zona da Nogueira, na Camacha, mobilizou três corporações de bombeiros num total de quatro viaturas pesadas e 14 operacionais.

O alerta foi dado pelas 16h30 tendo o Serviço Regional de Protecção Civil accionado para o local sete elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apoiados dois dois veículos pesados e também a corporação dos ‘Voluntários Madeirenses’, com um auto-tanque e cinco homens.

Esta operação musculada coordenada pela Protecção Civil visa debelar e extinguir o fogo no início da sua propagação através das chamadas triangulações de forças de combate, evitando o alastramento das chamas. Para o local foram mobilizados também os Bombeiros Municipais de Machico com um auto-tanque e três operacionais.

A mobilização de meios tem em conta também as condições meteorológicas, num momento em que está em vigor um aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pelo menos até ao final do dia de amanhã, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima na Costa Sul da Madeira e na ilha do Porto Santo.

Aviso amarelo por tempo quente prolongado até quarta-feira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo por tempo quente para a Costa Sul da Madeira e para o Porto Santo, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Segundo apurou o DIÁRIO, o incêndio lavra numa zona de mato nas imediações do Bairro da Nogueira mas não ameaça residências.