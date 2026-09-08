Incêndio na Nogueira mobiliza 14 bombeiros de três corporações
Um incêndio na zona da Nogueira, na Camacha, mobilizou três corporações de bombeiros num total de quatro viaturas pesadas e 14 operacionais.
O alerta foi dado pelas 16h30 tendo o Serviço Regional de Protecção Civil accionado para o local sete elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apoiados dois dois veículos pesados e também a corporação dos ‘Voluntários Madeirenses’, com um auto-tanque e cinco homens.
Esta operação musculada coordenada pela Protecção Civil visa debelar e extinguir o fogo no início da sua propagação através das chamadas triangulações de forças de combate, evitando o alastramento das chamas. Para o local foram mobilizados também os Bombeiros Municipais de Machico com um auto-tanque e três operacionais.
A mobilização de meios tem em conta também as condições meteorológicas, num momento em que está em vigor um aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pelo menos até ao final do dia de amanhã, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima na Costa Sul da Madeira e na ilha do Porto Santo.
Aviso amarelo por tempo quente prolongado até quarta-feira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo por tempo quente para a Costa Sul da Madeira e para o Porto Santo, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.
Segundo apurou o DIÁRIO, o incêndio lavra numa zona de mato nas imediações do Bairro da Nogueira mas não ameaça residências.
Temperaturas chegam aos 30 graus no Funchal
IPMA mantém aviso amarelo por tempo quente para a Costa Sul da Madeira e Porto Santo