Tudo o que deve saber sobre queimaduras

Temperaturas altas, temperaturas excessivamente baixas, acidentes… Tudo situações em que podem surgir queimaduras.

Queimaduras são lesões que resultam do contacto com o calor ou frio extremo, substâncias químicas, eletricidade ou radiações.

Os acidentes por queimaduras são muito frequentes e na sua maioria consistem em pequenas lesões que não originam grandes complicações.

No entanto, algumas queimaduras são potencialmente incapacitantes ou fatais, exigindo um tratamento correcto e o mais precoce possível.

Algumas queimaduras, em certos locais do corpo humano, podem não só afectar a funcionalidade normal do corpo, como serem fatais. O socorro a estas vítimas resume-se essencialmente ao arrefecimento da queimadura e à prevenção das infecções. As queimaduras estão dividias em três níveis de gravidade.

Queimadura superficial (1º grau)

-São as queimaduras menos graves

- Apresenta rubor, calor e dor

- Não causando danos/feridas para além da primeira camada da pele (epiderme)

- Caracteriza-se pela ausência de flictenas (pequenas bolhas com líquido)

- Causa mais comum, queimadura por radiação solar

- Tem uma cicatrização fácil, sem deixar sequelas em menos de uma semana

Queimaduras de espessura parcial superficial (2º grau)

- Caracteriza-se por uma pele avermelhada e dolorosa

- Atinge uma camada mais profunda da pele para além da epiderme, a derme (parte inicial)

- Podem apresentar flictenas e a cicatrização é mais demorada (7 a 10 dias)

- Geralmente não deixam sequelas

Queimaduras de espessura total (3º grau)

São as queimaduras graves, atingindo toda a espessura da pele e podendo envolver afectar tecidos subjacentes

A pele encontra-se rígida, coloração branca, acastanhada ou negra (sinal de morte celular- necrose)

A pessoa já não sente dor devido a destruição das terminações nervosas/sensitivas

Não temos a presença de flictenas e a cicatrização é bastante demorada

A gravidade pode variar consoante factores como a profundidade das lesões, a percentagem de pele atingida, a localização, a idade da pessoa, o agente causal ou a presença de outras patologiaExistem ainda Queimaduras Térmicas

São as mais frequentes e resultam através de uma fonte de calor, por exemplo as queimaduras provocadas por gelo, por fogo, líquido fervente, entre outros

Queimaduras Elétricas

Derivadas da passagem de corrente eléctricas através do corpo podendo causar danos internos fatais para o nosso organismo. A gravidade varia com fatores como a voltagem, a potência e duração do contacto. Nestas lesões encontramos sempre um ponto de entrada e um ponto de saída.

Queimaduras Químicas

Causadas pelo contacto com ácidos ou uma base, podendo causar queimaduras mais ou menos graves dependendo do tipo de químico, a sua concentração e duração do contacto com a pele .

Queimaduras por Radiação

São causadas por ação das radiações como por exemplo os raios X e as radiações nucleares

Cuidados a ter

Os cuidados básicos e primários para qualquer tipo de queimadura, independentemente da profundidade são:

- Remover a pessoa da fonte de queimadura;

- Remover a roupa atingida o mais cedo possível (com excepção das que se encontram aderidas)

- Remover acessórios como joias, relógios, etc

- Arrefecer a queimadura com água tépida corrente pelo menos durante 10 min

- Cobrir queimadura preferencialmente com compressas;

- Controle a temperatura corporal, a hipotermia pode acontecer depois do arrefecimento;

- Se a zona afectada estiver suja ou a queimadura apresentar detritos remover cuidadosamente com ajuda de uma compressa;

- Caso se trate de uma queimadura de primeiro grau pode aplicar creme próprio para queimaduras

- Caso não consiga limpar na totalidade a queimadura, apresenta pele rasgada, escura ou amarelada, com bolhas ou a lesão parece agravar-se, a dor não passe, assim como, a extensão seja superior ao tamanho da palma da mão ou tenha atingido uma área delicada como a área genital, face, mãos, pés ou pregas do corpo deve procurar ajuda médica.

O que não deve fazer

- Aplicar gelo

- Aplicar manteiga ou outra gordura doméstica sobre a queimadura

- Rebentar as flictenas