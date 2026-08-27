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Reacendimento de incêndio leva bombeiros à Quinta Grande

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Um reacendimento do incêndio que deflagrou na Quinta Grande mobilizou, ontem à noite, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

O alerta surgiu pelas 23 horas, tendo sido enviada para o local uma viatura pesada de combate a incêndios, com cinco bombeiros.

A intervenção centrou-se nos trabalhos de rescaldo, e o fogo foi rapidamente controlado e extinto.

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