Incêndio preocupa na Furneira e mobiliza quatro corporações

Um incêndio deflagrou durante a noite deste sábado na zona da Furneira, em Câmara de Lobos, mobilizando operacionais de quatro corporações de bombeiros.

Estão envolvidos no combate os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que procuram atacar as chamas a partir de diferentes pontos, numa operação descrita como de “triangulação”, de forma a tentar minimizar a progressão do fogo.

A situação inspira preocupação, sobretudo porque as chamas lavram numa zona de pinheiros e, segundo informação recolhida pelo DIÁRIO, o fogo já estará a transpor uma encosta.

“Neste momento, o que estamos a ver é ele a passar já a uma encosta para o outro lado. Obviamente que nos inspira alguma preocupação”, revelou o presidente do município de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, que acompanha a ocorrência.

As operações são ainda condicionadas pelo facto de o incêndio ter deflagrado durante a noite, período em que não é possível recorrer ao helicóptero de combate a incêndios.

O fogo localiza-se concretamente na Forneira, numa zona próxima do eixo que estabelece ligação entre a área do Parque Empresarial, o Garachico e o Jardim da Serra.

Não foi ainda possível apurar o número total de operacionais envolvidos no teatro de operações. Sabe-se, contudo, que as quatro corporações têm meios mobilizados e que mais um veículo pesado dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foi entretanto enviado para reforçar o dispositivo.

O comandante da corporação de Câmara de Lobos deslocava-se também para o local.

(Notícia em actualização).