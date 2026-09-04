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Coluna de fumo mobiliza bombeiros até à Travessa Ribeira João Gomes

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Foto Arquivo

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, pelas 11h30 desta sexta-feira, para uma coluna de fumo na Travessa da Ribeira de João Gomes, no Funchal.

Para o local foi mobilizada uma viatura ligeira de combate a incêndios, com três elementos.

À chegada, os bombeiros verificaram que o fumo tinha origem numa queimada de sobrantes provenientes de uma obra.

O foco de incêndio foi rapidamente extinto. 

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