Queda na varanda mobiliza bombeiros na Travessa Costa Dias
Mulher ficou sem conseguir mexer-se após sofrer uma queda
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, há instantes, para a Travessa Costa Dias, no Funchal, para uma abertura de porta com socorro.
Segundo foi possível apurar, o alerta foi dado por um vizinho de uma mulher que terá sofrido uma queda na varanda da habitação, ficando sem conseguir mexer-se. Os bombeiros encontram-se no local a prestar assistência à vítima, estando previsto o seu transporte para uma unidade hospitalar.
A ocorrência está a ser acompanhada pelos meios de socorro.
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