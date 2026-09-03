Queda na varanda mobiliza bombeiros na Travessa Costa Dias

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, há instantes, para a Travessa Costa Dias, no Funchal, para uma abertura de porta com socorro.

Segundo foi possível apurar, o alerta foi dado por um vizinho de uma mulher que terá sofrido uma queda na varanda da habitação, ficando sem conseguir mexer-se. Os bombeiros encontram-se no local a prestar assistência à vítima, estando previsto o seu transporte para uma unidade hospitalar.

A ocorrência está a ser acompanhada pelos meios de socorro.