Fogo em palete mobiliza bombeiros
Uma palete em chamas à beira da estrada, mobilizou na última noite os Bombeiros Sapadores do Funchal para o Caminho da Fundoa.
No local, os oito bombeiros apoiados por duas viaturas deram conta da ocorrência que ameaçada expandir para zona de mato.
O alerta foi dado pelas 23h45 de domingo para segunda-feira, felizmente sem consequências de maior devido à rápida intervenção dos bombeiros.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo