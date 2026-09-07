Fogo em palete mobiliza bombeiros

Uma palete em chamas à beira da estrada, mobilizou na última noite os Bombeiros Sapadores do Funchal para o Caminho da Fundoa.

No local, os oito bombeiros apoiados por duas viaturas deram conta da ocorrência que ameaçada expandir para zona de mato.

O alerta foi dado pelas 23h45 de domingo para segunda-feira, felizmente sem consequências de maior devido à rápida intervenção dos bombeiros.