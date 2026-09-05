Incêndio no Lugar da Serra mobiliza cinco corporações e helicóptero

Um incêndio florestal deflagrou esta manhã no Lugar da Serra, na freguesia do Campanário, junto à estrada de acesso à zona do Boqueirão.

Segundo fonte dos bombeiros, estão no local três meios terrestres dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, além do meio aéreo do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC).

Foram também mobilizados meios de corporações do Funchal, Câmara de Lobos e Calheta, numa operação de combate em triangulação.

Uma testemunha que se encontra no local revelou ao DIÁRIO que terá observado dois focos de incêndio, alegadamente em locais distintos, embora próximos entre si.