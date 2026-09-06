Campeão nacional de lançamento do martelo hospitalizado após acidente grave

O atleta do Sporting Francisco Calhau, atual campeão nacional de lançamento do martelo, sofreu um acidente grave e encontra-se hospitalizado, informou o clube nas redes sociais, sem adiantar pormenores.

Numa publicação no Instagram, o Núcleo do Sporting de Condeixa, indica que Francisco Calhau, de 21 anos, sofreu no sábado "um grave acidente numa piscina", acrescentando que o atleta já foi operado.

Francisco Calhau sagrou-se campeão nacional de lançamento do martelo em 26 de julho passado, com a marca de 68,1 metros.