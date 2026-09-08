Temperaturas chegam aos 30 graus no Funchal

O tempo quente vai continuar na Madeira e no Porto Santo esta terça-feira, 8 de Setembro, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a manter o aviso amarelo por persistência de valores elevados da temperatura máxima na Costa Sul da Madeira e no Porto Santo.

Prevista também uma pequena subida da temperatura máxima, em especial nas terras altas e a possibilidade de poeiras em suspensão.

Aviso amarelo por tempo quente prolongado até quarta-feira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo por tempo quente para a Costa Sul da Madeira e para o Porto Santo, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

No Funchal, os termómetros deverão variar entre os 23 e os 30 graus, enquanto no Porto Santo são esperados valores entre os 22 e os 27 graus.

O céu estará pouco nublado ou limpo, embora possam ocorrer períodos de maior nebulosidade na vertente Norte da Madeira e nas terras altas.

O vento será fraco a moderado, de Nordeste, entre 10 e 30 km/h, podendo soprar por vezes forte, até 40 km/h, nos extremos Leste e Oeste da ilha e nas zonas altas. No Funchal, o vento será fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, a Costa Norte terá ondas de Norte/Nordeste entre 1,5 e 2 metros, enquanto na Costa Sul as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 24 e os 25 graus.