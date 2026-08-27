Programa EDUCA+ investe 35 mil euros e apoia 854 alunos em Santo António

A Junta de Freguesia de Santo António aprovou 854 candidaturas ao programa EDUCA+ para o ano lectivo 2026/2027, um aumento de 42% em relação ao ano anterior. O crescimento da procura levou a autarquia a reforçar o orçamento, fixando o investimento total acima dos 35 mil euros para apoiar famílias com estudantes do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Násico.

A edição deste ano ficou marcada pela digitalização total do processo através do portal da Junta. Para o presidente da autarquia, Marcelo Gouveia, o modelo online simplificou procedimentos e evitou deslocações físicas durante o Verão:.

Recebemos vários elogios pela introdução desta inovação, sobretudo de pessoas que se encontravam de férias e que não tiveram de se deslocar à Junta. Marcelo Gouveia, presidente da Junta de Freguesia de Santo António

Após a validação digital dos documentos, os encarregados de educação recebem por e-mail um comprovativo com código QR para levantamento do voucher escolar.