António Santa Clara e Eduardo Guimarães nomeados pela EHF para torneio em Berlim
Árbitro madeirense, António Santa Clara voltou foi um dos árbitros nomeados para participar na Sparkasse Cup 2026.
Os árbitros António Santa Clara e Eduardo Guimarães estiveram em Berlim, por nomeação da Federação Europeia de Andebol (EHF), para participar na Sparkasse Cup 2026, no âmbito do Young Referee Program.
Organizada pelo Füchse Berlin, a competição reuniu algumas das principais escolas de formação do andebol europeu, num torneio destinado ao escalão Sub-19, a última etapa antes da chegada ao andebol sénior.
Entre os clubes presentes estiveram, para além do Füchse Berlin, equipas como por exemplo o SC Magdeburg, o Leipzig e o Önnereds, da Suécia, num quadro competitivo de elevado nível e com vários jovens jogadores já muito próximos das respetivas equipas principais.
Para o árbitro madeirense António Santa Clara, esse foi precisamente um dos aspetos mais relevantes da passagem por Berlim.
“Estamos a falar de jogadores que, apesar da idade, apresentam já um nível técnico, físico e tático muito elevado. Alguns começam inclusivamente a ter oportunidades junto das equipas seniores e isso percebe-se dentro do campo, na velocidade do jogo, na intensidade e na forma como competem”, explica.
Ao longo dos vários dias de competição, a dupla portuguesa arbitrou diferentes encontros, tendo sido ainda nomeada para uma das meias-finais do torneio, entre o SC Magdeburg e o Önnereds HK.
A dupla portuguesa encontrou, por isso, jogos muito disputados ao longo dos vários dias da competição, numa experiência que o madeirense considera particularmente importante numa altura em que se inicia uma nova época.
“Foi um torneio muito competitivo. Os jogos foram intensos, disputados até ao limite e obrigaram-nos a estar sempre num nível de concentração e exigência muito alto. Para nós, também foi uma excelente forma de começar a época. Não há melhor preparação do que entrar imediatamente num contexto destes, com esta velocidade e esta qualidade de jogo”, refere.
A presença em Berlim surgiu por convocatória da Federação Europeia de Andebol e representa mais uma etapa do percurso de António Santa Clara e Eduardo Guimarães no EHF Young Referee Program.
“Naturalmente que é importante sentirmos esta confiança da EHF e continuarmos a ter oportunidades para trabalhar fora da nossa realidade habitual. Cada torneio destes dá-nos coisas diferentes e permite-nos perceber onde estamos e aquilo em que ainda temos de melhorar. Voltamos de Berlim com mais experiência e preparados para aquilo que aí vem”, conclui António Santa Clara.