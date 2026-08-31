António Santa Clara e Eduardo Guimarães nomeados pela EHF para torneio em Berlim

Os árbitros António Santa Clara e Eduardo Guimarães estiveram em Berlim, por nomeação da Federação Europeia de Andebol (EHF), para participar na Sparkasse Cup 2026, no âmbito do Young Referee Program.

Organizada pelo Füchse Berlin, a competição reuniu algumas das principais escolas de formação do andebol europeu, num torneio destinado ao escalão Sub-19, a última etapa antes da chegada ao andebol sénior.

Entre os clubes presentes estiveram, para além do Füchse Berlin, equipas como por exemplo o SC Magdeburg, o Leipzig e o Önnereds, da Suécia, num quadro competitivo de elevado nível e com vários jovens jogadores já muito próximos das respetivas equipas principais.

Para o árbitro madeirense António Santa Clara, esse foi precisamente um dos aspetos mais relevantes da passagem por Berlim.

“Estamos a falar de jogadores que, apesar da idade, apresentam já um nível técnico, físico e tático muito elevado. Alguns começam inclusivamente a ter oportunidades junto das equipas seniores e isso percebe-se dentro do campo, na velocidade do jogo, na intensidade e na forma como competem”, explica.

Ao longo dos vários dias de competição, a dupla portuguesa arbitrou diferentes encontros, tendo sido ainda nomeada para uma das meias-finais do torneio, entre o SC Magdeburg e o Önnereds HK.

A dupla portuguesa encontrou, por isso, jogos muito disputados ao longo dos vários dias da competição, numa experiência que o madeirense considera particularmente importante numa altura em que se inicia uma nova época.

“Foi um torneio muito competitivo. Os jogos foram intensos, disputados até ao limite e obrigaram-nos a estar sempre num nível de concentração e exigência muito alto. Para nós, também foi uma excelente forma de começar a época. Não há melhor preparação do que entrar imediatamente num contexto destes, com esta velocidade e esta qualidade de jogo”, refere.

A presença em Berlim surgiu por convocatória da Federação Europeia de Andebol e representa mais uma etapa do percurso de António Santa Clara e Eduardo Guimarães no EHF Young Referee Program.

“Naturalmente que é importante sentirmos esta confiança da EHF e continuarmos a ter oportunidades para trabalhar fora da nossa realidade habitual. Cada torneio destes dá-nos coisas diferentes e permite-nos perceber onde estamos e aquilo em que ainda temos de melhorar. Voltamos de Berlim com mais experiência e preparados para aquilo que aí vem”, conclui António Santa Clara.