Edgar Silva e Élvio Passos lançam livro sobre o jornal 'Portugal Democrático'

Edgar Silva e Élvio Passos são os autores do livro ‘Lutas contra a ditadura a partir do Portugal Democrático – conexões transatlânticas’, que vai ser lançado na próxima sexta-feira no Funchal. A sessão de lançamento decorrerá na sala de sessões da Assembleia Municipal do Funchal, com início às 17 horas.

O livro, já noticiado pelo DIÁRIO em entrevista a Edgar Silva será apresentado pelo antigo deputado à Assembleia da República Guilherme Silva. Na sessão de apresentação, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, fará uma intervenção.

O trabalho de Edgar Silva e Élvio Passos teve como objectivo principal - , como refere a nota de apresentação - compreender o jornal 'Portugal Democrático' não apenas como um órgão de imprensa oposicionista no exílio, mas como um espaço estruturante de produção política, cultural e ética no contexto da luta contra a ditadura de Salazar e Caetano.

Edgar Silva é doutorado em História, dirigente do PCP-Madeira e investigador da Universidade Católica Portuguesa. Élvio Passos é licenciado em Comunicação Social e jornalista do Diário de Notícias da Madeira.

A obra é editada pela Página a Página e estará à venda no local, pelo preço promocional de 15 euros. Posteriormente, terá um preço de venda ao público de 17 euros, estando prevista a sua chegada às livrarias dentro de sensivelmente um mês. Até lá, poderá também ser adquirida através dos autores.