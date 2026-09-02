Marítimo esgota lotação para recepção ao Benfica

O Marítimo anunciou que está esgotada a lotação disponibilizada para o jogo do próximo sábado, frente ao Benfica, referente à 5.ª jornada da I Liga. Todos os bilhetes colocados à venda para o encontro já foram adquiridos.

Perante a elevada procura e a dimensão do jogo, o clube verde-rubro divulgou também um conjunto de informações relativas ao acesso e permanência no estádio, incluindo medidas destinadas a separar os adeptos das duas equipas.

O Marítimo esclarece que não será permitida a entrada, nas bancadas destinadas aos seus sócios e adeptos, de adereços alusivos ao Benfica, nomeadamente cachecóis, bandeiras ou quaisquer outros elementos identificativos do clube visitante.

O emblema madeirense informa igualmente que não disponibilizou lugares anuais na Bancada Norte, justificando a decisão com razões preventivas e com a necessidade de assegurar “as melhores condições de segurança e conforto” aos sócios.

As portas do estádio serão abertas às 16h15 de sábado, com o Marítimo a aconselhar os espectadores a chegarem com antecedência. O objectivo é evitar filas e períodos de espera nos acessos, permitindo também que os adeptos entrem atempadamente no recinto.

Os sócios e adeptos verde-rubros deverão utilizar as portas 3, 6, 7, 8 e 10, de acordo com o sector indicado no respectivo bilhete ou Lugar Anual.

Com a lotação disponível já esgotada, o Marítimo espera um forte ambiente nas bancadas e apela à mobilização dos seus adeptos. “Num jogo desta dimensão, o vosso apoio nas bancadas será fundamental para empurrar a equipa do primeiro ao último minuto”, sublinha o clube.

O encontro com o Benfica disputa-se no sábado e integra a 5.ª jornada do principal campeonato nacional.