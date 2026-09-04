Cheiro intenso a esgoto denunciado em São Martinho

Vários populares sentiram, esta manhã, um cheiro intenso a esgoto na zona do Continente de São Martinho, no Funchal, denunciando a situação.

Contactada pelo DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal informou que esteve no local a inspeccionar as redes de águas residuais domésticas e pluviais, garantindo que ambas “estão a funcionar normalmente”.

Segundo a autarquia, quando a equipa chegou ao local, já não se verificava o alegado mau cheiro.

A Câmara do Funchal adianta ainda que, nos próximos dias, irá realizar inspecções periódicas na zona, de forma a detectar algum problema recorrente que possa ocorrer noutros horários.