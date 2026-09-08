Vento faz divergir quatro voos no Aeroporto da Madeira

Pelo menos quatro voos com chegada prevista para o início da tarde desta terça-feira ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo foram obrigados a divergir devido às condições de vento que se fazem sentir em Santa Cruz.

O voo ENT 7009, operado pela Enter Air e proveniente de Varsóvia, tinha aterragem prevista para as 13h20, mas acabou por ser encaminhado para o Aeroporto do Porto Santo.

Também o voo EJU 6833, da easyJet, não conseguiu aterrar na pista de Santa Catarina. Com chegada prevista para as 14h05, o avião regressou ao Porto, de onde tinha partido.

Idêntico destino teve o voo FR 398, da Ryanair, proveniente de Bruxelas (Charleroi), que tinha chegada à Madeira programada para as 14h30 e acabou igualmente por divergir para o aeroporto Sá Carneiro.

De Frankfurt, também o voo 4Y 702 da EW Discover acabou por divergir.

Entretanto, pelo menos quatro outros voos encontram-se a aguardar uma janela de oportunidade para poderem aterrar no Aeroporto da Madeira.

As condições meteorológicas estão a condicionar o movimento de aeronaves em Santa Cruz, sobretudo devido ao vento forte do quadrante Norte.

De acordo com os dados disponíveis pela rede de estações meteorológicas do IPMA, a rajada máxima foi registada pelas 11 horas, atingindo os 74 km/h de Norte. Na hora precedente, o vento máximo instantâneo chegou aos 71 km/h, de Nordeste, enquanto a velocidade média se fixou nos 49,3 km/h.

Os valores registados colocam o vento médio acima dos limites operacionais estabelecidos para a aviação civil no Aeroporto da Madeira, condicionando assim as operações de aterragem.