Bruno Fernandes faz três golos na primeira vitória do Manchester United

O português Bruno Fernandes assinou hoje um 'hat-trick', o quarto da carreira, terceiro pelo Manchester United, na vitória caseira sobre o Ipswich Town (5-2), a primeira dos 'red devils' na edição 2026/27 da Liga inglesa de futebol.

Em Old Trafford, O Manchester United, que esta temporada vai visitar Alvalade e o Sporting na Liga dos Campeões, até chegou a estar a perder, mas Bruno Fernandes resolveu a partida com golos aos 40, 61 e 68 minutos, o segundo de grande penalidade, e ainda teve tempo para assistir o camaronês Mbeumo, aos 82, no quinto golo da equipa de Michael Carrick.

Depois de uma Mundial2026 'apagado', o internacional português, capitão dos 'red devils', lembrou a todos a razão porque foi eleito o melhor jogador da Premier League em 2025/26, numa partida em que o compatriota Diogo Dalot também foi titular.

Fernandes, de 31 anos, leva agora quatro 'hat-tricks' na carreira, um pelo Sporting e três pelo United (dois na Premier League e um na Liga Europa), tantos quantos Cristiano Ronaldo alcançou no seu período em Old Trafford.

O defesa Jacob Greaves, aos 56 minutos na própria baliza, também contribuiu de forma infeliz para a primeira vitória do emblema de Manchester no campeonato, com Leif Davis, aos 29, e Chuba Akpom, aos 90+1, a fazerem os golos do Ipswich, recém-promovido que vinha de um triunfo sobre o Sunderland na estreia.

Já o Manchester United tinha perdido no campo do Hull City, também de regresso à Premier League, por 2-0.