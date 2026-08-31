O dia em que o ministro faz uma ronda pelas instalações da PSP e GNR na Madeira

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, cumpre, nesta segunda-feira, uma intensa agenda de visitas a instalações policiais e de segurança na Madeira, no âmbito de uma deslocação à Região que tem a duração de três dias.

Entre as 08h30 e as 12h30, o governante visita as instalações das esquadras da PSP da Ponta do Sol, de Santa Cruz e de Machico.

Segue-se um almoço com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, entre as 12h30 e as 14h30, na Quinta da Vigia.

O período da tarde é dedicado à Guarda Nacional Republicana. Às 14h30, Luís Neves visita a sede do Comando Territorial da Madeira da GNR, onde tem uma reunião com o efectivo e assiste a uma demonstração de meios humanos e materiais das várias valências, unidades e especialidades na Região.

Às 16h00 desloca-se à Secção Naval da GNR, na Marina do Porto do Funchal, seguindo-se, às 16h30, uma visita ao Destacamento de Guarda de Fronteira da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR. Às 17h30 é a vez de visitar o Posto Fiscal da Zona Franca.

O dia termina com um jantar com a GNR, marcado para as 20h00.

A visita do ministro à Madeira prossegue amanhã, terça-feira, dia em que presidirá à comemoração do 148.º Aniversário do Comando Regional da PSP Madeira, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

A visita teve início ontem, com uma passagem pelas instalações policiais na ilha do Porto Santo. Entre os dias 30 de Agosto e 1 de Setembro, Luís Neves aproveitará ainda a deslocação à Região para visitar outras infraestruturas operacionais, incluindo o Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, além de promover contactos com autarcas e outras autoridades regionais.

OUTROS ASSUNTOS EM AGENDA NO DIA DE HOJE:

11h00- Iniciativa do JPP, com Paulo Alves, junto à entrada da sede do Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 31 DE AGOSTO:

1811 - Nasce o escritor e jornalista francês Théophile Gautier. Autor de Histoire du romantisme (1874) "História do Romantismo" e Portraits contemporains (1874) "Retratos Contemporâneos".

1867 - Morre, com 46 anos, o poeta, tradutor e crítico francês Charles-Pierre Baudelaire, autor de 'Les Fleurs du mal' (1857) (As Flores do Mal ) e 'Petits poèmes en prose' (1868) (Pequenos Poemas em prosa).

1888 - Jack, o Estripador, assassina a primeira vítima, Mary Ann (Polly) Nichols.

1890 - Lançamento da primeira pedra do Santuário do Sameiro, em Braga.

1901 - Os primeiros carros elétricos começam a circular em Lisboa.

1908 - Nasce o escritor norte-americano William Saroyan, recusou o Prémio Pulitzer em 1940 atribuído à peça "The Time of Your Life".

1919 - É abolida a censura à imprensa, na Irlanda.

1939 - II Guerra Mundial. Adolf Hitler manda avançar os Panzers, rumo a Leste. No dia seguinte, as forças alemãs entram na Polónia.

1940 - II Guerra Mundial. Pela primeira vez, desde o início do conflito, a força aérea britânica bombardeia Berlim.

1941 - Morre, com 48 anos, a poetisa russa Marina Tsvetayeva, autora de "Indícios Terrestres", "O Diabo" e "Depois da Rússia" (1928).

1958 - Revolução Cubana. Partem, de Sierra Maestra, os batalhões comandados por Che Guevara e Camilo Cienfuegos, com destino a Havana, Cuba.

1961 - As últimas tropas espanholas deixam Marrocos.

1963 - Morre, com 81 anos, o pintor e escultor francês Georges Braque, pioneiro do cubismo, com o pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973).

1973 - Morre, com 79 anos, o cineasta norte-americano John Ford, realizador de "A Desaparecida", "O Homem que Matou Liberty Wallence" e "O Homem Tranquilo".

1981 - A organização terrorista alemã, Fação do Exército Vermelho, faz explodir uma bomba na base aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) em Ramstein, RFA.

1984 - A África do Sul concede a autodeterminação ao bantustão negro de Kangwane, na fronteira com a Suazilândia.

1986 - Rosa Mota conquista segundo título da Europa da maratona, em Estugarda, na Alemanha, em 2:28.38 horas.

1991 - A Republica Soviética do Uzbequistão proclama a sua independência, tornando-se a nona Republica a adoptar esta decisão.

1992 - É pela lei nº. 26/92, emitida pela Assembleia da República e publicada no Diário da República nº. 200/1992, que é extinta a Alta Autoridade contra a Corrupção.

1997 - Morre, com 36 anos, a princesa Diana de Gales, num acidente de viação em Paris, França.

1999 - Os números do referendo em Timor-Leste sobre o futuro do território mostram uma participação de 98,6 por cento dos eleitores.

2002 - Morre, com 94 anos, o compositor de jazz norte-americano Lionel Leo Hampton, Hamp, considerado o rei do vibrafone. Tocou com Quincy Jones, Cat Anderson, Louis Armstrong, Dinah Washington, Clark Terry e Joe Williams, entre outros.

2003 - A Prémio Nobel da Paz em 1991 Aung San Suu Kyi, líder da Liga Nacional para a Democracia da Birmânia, inicia uma greve de fome em protesto pela detenção ilegal.

- O governo viabiliza, em Conselho de Ministros extraordinário, no Palácio do Freixo, Porto, a linha de Gondomar, a Linha da Boavista e o ramal de ligação ao Aeroporto Internacional do Porto.

- Morre, com 85 anos, Pavel Tigrid, escritor, jornalista e resistente anticomunista checo.

2004 - A Organização Mundial do Comércio (OMC) determina a ilegalidade do pacote legislativo Byrd, perante as regras do comércio internacional, e reconhece à União Europeia e outros estados o direito de aplicar sanções contra os Estados Unidos.

- Astrónomos norte-americanos anunciam no decorrer de uma conferência de imprensa organizada pela NASA em Berkeley, Califórnia, Estados Unidos, ter descoberto dois novos planetas fora do sistema solar com um tamanho semelhante à Terra e com uma massa parecida com a de Neptuno. Um dos planetas orbita em torno da estrela 55 Cancri, já referenciada por acolher na sua órbita três planetas gasosos gigantes o outro planeta gira em órbita da estrela Gliese 436 e apresenta uma massa 20 vezes superior à da Terra.

2005 - A Inspeção-Geral de Saúde arquiva os processos instaurados aos responsáveis da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e o Ministério Público conclui não existir dolo, no âmbito do processo Hospital Amadora-Sintra.

- Mário Soares anuncia que vai candidatar-se pela terceira vez à Presidência da República, nove anos depois de ter deixado o cargo.

- Furacão Katrina. Primeiro balanço aponta para cerca de dois mil de mortos e para a destruição de mais de 85% dos lares do vale do Mississípi, Estados Unidos.

- Morre, com 96 anos, Joseph Rotblat, físico nuclear britânico de origem polaca, membro fundador das, Pugwash Conferences on Science and World Affairs, sediada em Londres, Prémio Nobel da Paz em 1995.

2006 - Termina o prazo dado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) para o Irão suspender o processo de enriquecimento de urânio. O Presidente iraniano, Mahmud Ahmadinejad, afirma que o Irão "não cederá um milímetro perante a intimidação".

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova o envio de uma força internacional para a região sudanesa de Darfur. O governo de Cartum rejeita a resolução que classifica como 'um ato de inimizade e carente de razão'.

2007 - A lei nº. 52/2007 que adapta o regime da Caixa Geral de Aposentações ao regime geral da segurança social em matéria de aposentação e cálculo de pensões é publicado em Diário da República n.º 168/2007.

- Os governos de Portugal e de Timor-Leste - por João Gomes Cravinho, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação português, e por Zacarias da Costa, ministro dos Negócios Estrangeiros timorense - assinam, no Palácio do Governo em Díli, Timor-Leste, o Programa Indicativo de Cooperação para os próximos quatro anos, estimado em 60 milhões de euros (cerca de 81,6 milhões de dólares americanos).

- O padre católico Luis Jorquera, de 70 anos, antigo capelão militar do regimento motorizado de Calama, no Norte do Chile, começa a ser julgado, pela primeira vez no Chile, por violações dos direitos humanos durante a ditadura do Presidente Augusto Pinochet.

- O escritor Mario Roberto Morales, dissidente da já extinta guerrilha esquerdista guatemalteca, é distinguido com o Prémio Nacional de Literatura Miguel Ángel Astúrias, o mais importante do Estado guatemalteco para as Letras nacionais.

2008 - Morre, com 52 anos, o poeta e crítico literário Joaquim Castro Caldas. Foi um dos fundadores da revista Metro, uma publicação gratuita, para divulgação cultural, publicou o livro 'Mágoa das Pedras' entre outros.

2009 - Morre, com 58 anos, José João Zoio, antigo cavaleiro tauromáquico, foi o primeiro amador a submeter-se à prova de cavaleiro praticante (Santa Eulália, 10 de Junho de 1972).

2010 - Os Estados Unidos põem termo à missão de combate no Iraque, sete anos depois de, em 20 de março de 2003, tropas norte-americanas, sob comando do ex-Presidente George Bush, terem invadido o país para derrubar Saddam Hussein, no âmbito da "Operação Liberdade".

- Morre, com 50 anos, o antigo ciclista francês Laurent Fignon, duas vezes vencedor do Tour de França (1983, 1984).

2011 - O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, anuncia a aplicação de uma taxa, apelidada "de solidariedade", de 2,5 por cento para os contribuintes do escalão mais elevado de IRS e de 3 para as empresas com lucros acima de 1,5 milhões de euros, bem como o fim das deduções à coleta com despesas de saúde, educação e encargos com imóveis para os sujeitos passivos dos dois últimos escalões de rendimentos.

2012 - Realizam-se eleições gerais em Angola que reconduzem José Eduardo dos Santos como Presidente da República.

2013 - Morre, com 74 anos, David Frost, jornalista britânico famoso pelas suas entrevistas com o ex-Presidente norte-americano Richard Nixon.

- Morre, com 76 anos, o empresário Jorge Espírito Santo.

2014 - Fernando Chui Sai On, 57 anos, é reeleito para um segundo e último mandato como chefe do Executivo de Macau, China, com 380 votos, por uma comissão eleitoral composta pela primeira vez por 400 elementos.

- Divulgados resultados da primeira pergunta de referendo civil em Macau, considerado ilegal pelas autoridades, com cerca de 95% dos 8.688 votantes a apoiar a introdução do sufrágio universal para a eleição do chefe do Executivo, em 2019.

- A Guarda Marítima tunisina recupera 41 cadáveres de imigrantes afogados nas costas da cidade de Ben Guerdane. No dia seguinte, a marinha italiana resgata mais de 3.800 imigrantes sem documentos que viajavam em vários barcos pelo Canal da Sicília a partir das costas norte-africanas.

2015 - A Organização das Nações Unidas (ONU) anuncia que as imagens obtidas por satélite confirmam a destruição do templo de Bel, joia da cidade antiga de Palmira, situada na província de Homs, no centro da Síria, património da Humanidade, é a segunda ação de destruição, numa semana, do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) contra um templo de Palmira.

- Cerca de 100 polícias e militares ficam feridos depois da explosão de uma granada durante uma manifestação em frente do parlamento da Ucrânia.

2016 - A Presidente brasileira com mandato suspenso, Dilma Rousseff, perde o mandato presidencial depois de uma votação no Senado (câmara alta parlamentar) em Brasília.

- O político conservador Michel Temer, 75 anos, é empossado no cargo de Presidente do Brasil numa cerimónia realizada no Senado (câmara alta parlamentar), em Brasília.

- Morre, com 75 anos, Luís Bastos, antigo futebolista cabo-verdiano considerado por muitos como o maior de sempre no país e que chegou a treinar no Benfica.

- Morre, com 87 anos, a atriz Anna Paula, cuja carreira passou sobretudo pela televisão, em telenovelas como "Vila Faia" e em filmes como "O Costa d´África".

2017 - Morre, com 91 anos, o ator norte-americano Richard Anderson. Conhecido do grande público principalmente pelos papéis de protagonista que interpretou nas séries televisivas dos anos 1970 "The Six Million Dollar Man" e "The Bionic Woman".

2020 - Mustapha Adib, 48 anos, o diplomata e embaixador libanês na Alemanha, é nomeado primeiro-ministro do Líbano.

- Morre, com 84 anos, Pranab Mukherjee, Presidente da Índia entre 2012 e 2017.

- Morre, com 86 anos, António Taborda, advogado, deputado à Assembleia da República, nas II, III e IV Legislaturas, pelo MDP/CDE, figura destacada da crise académica de 1962.

2022 - Morre, com 96 anos, José Carlos Loureiro, arquiteto, autor de obras como o Pavilhão dos Desportos no Palácio de Cristal e o Edifício Parnaso no Porto, entre outras.

2023 - O canoísta Fernando Pimenta sagra-se campeão do mundo de 'short race', especialidade de maratonas, em Vejen, na Dinamarca, revalidando o título conquistado em 2022 em Ponte de Lima, com José Ramalho em quinto.

PENSAMENTO DO DIA: