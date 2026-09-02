Poucas nuvens e vento moderado previstos para a Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista céu em geral pouco nublado, apresentando-se muito nublado na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira, e com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas, em especial até ao meio da tarde.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 23ºC de mínima e os 28.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 22.ºC de mínima e os 27.ºC de máxima.
Já para o Funchal está previsto céu em geral pouco nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas nordeste com 1 a 1,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 23 e 25.ºC