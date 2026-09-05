Poucas nuvens e vento moderado previstos para a Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista céu em geral pouco nublado, com a o vento a ser fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 22ºC de mínima e os 27.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 22.ºC de mínima e os 28.ºC de máxima.
Já para o Funchal está previsto céu em geral pouco nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas norte/noroeste com 1 metro na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 23 e 25.ºC