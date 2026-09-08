Obras de 6,9 milhões na Escola Ângelo Augusto da Silva estão concluídas

Estão concluídas as obras de reabilitação da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva e do respectivo pavilhão gimnodesportivo, uma intervenção que representou um investimento do Governo Regional de cerca de 6,9 milhões de euros, com IVA incluído.

A empreitada arrancou em Setembro de 2024, com um prazo de execução de 720 dias, abrangendo uma reabilitação profunda do edifício escolar, conforme refere o gabinete de Miguel Albuquerque, em comunicado.

Os trabalhos incluíram a recuperação de elementos em betão armado, reparação das fachadas, substituição de vãos e elevadores, novos acabamentos e a reorganização de algumas salas e outros espaços. Foram ainda criadas rampas para melhorar as condições de acessibilidade.

Também o pavilhão gimnodesportivo foi intervencionado no interior e exterior, tendo recebido um novo pavimento. Foram ainda recuperados elementos em betão armado, corrigidas patologias da construção e substituídos revestimentos e vãos, além da realização de trabalhos de pintura.

Segundo a informação divulgada pelo Governo Regional, a intervenção melhora as condições de ensino e trabalho de uma comunidade escolar constituída por 1.036 alunos, 207 docentes e 63 trabalhadores não docentes.

O presidente do Governo Regional visita aquele estabelecimento de ensino amanhã, para se inteirar das melhorias operadas.