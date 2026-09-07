Vento forte condiciona operações no Aeroporto da Madeira

As operações aéreas no Aeroporto Internacional da Madeira estão condicionadas, neste momento, devido às fortes rajadas de vento que se fazem sentir na zona de Santa Catarina.

Os últimos dados disponibilizados pela estação meteorológica de Santa Catarina apontam para rajadas que atingem os 69 km/h, com vento médio de 39,2 km/h, proveniente do quadrante Norte. A conjugação entre a intensidade do vento e a sua direcção será, à partida, a causa mais provável para os constrangimentos que estão a afectar a operação aeroportuária.

Neste momento e de acordo com as informações do Flight Radar e o site ANA Aeroportos, encontram-se no ar quatro voos com destino à Madeira, sendo eles o LS 1225, da Jet2.com, proveniente de Birmingham, com chegada prevista para as 11h00; o FR 088, da Ryanair, proveniente de Lisboa, com chegada prevista para as 11h35; o TP 1687, da TAP, também proveniente de Lisboa, com chegada prevista para as 11h40; e o LS 3225, da Jet2.com, proveniente de Liverpool, com chegada prevista para as 12h00.