Bruno Melim quer saber se PS e Chega vão chumbar a Garantia Pública Jovem

Tomaram posse, ontem, os novos órgãos locais da Juventude Social Democrata de Machico, que continuará a ser liderada por João Calaça. A tomada de posse contou com a presença do Ppresidente da Comissão Política Regional da JSD Madeira, Bruno Melim, e do presidente do PSD Machico, André Pão, ambos deputados à Assemblei Legislativa da Madeira.

Bruno Melim criticou a Câmara de Machico, do Partido Socialista por "não investir na área da habitação". Ao nível nacional, alertou para a "irresponsabilidade política de PS e Chega" em caso de chumbo do Orçamento do Estado para 2027. "Veremos se o Governo da AD terá condições para estender a Garantia Pública para além de 31 de Dezembro ou se a oposição se unirá para bloquear uma medida decisiva na aquisição de habitação jovem”, afirmou.

O líder da JSD-M destacou o facto de Machico dar o pontapé de saída para as tomadas de posse das concelhias da 'jota' eleitas no início deste mês de Setembro. "Não nos podemos deixar desmotivar por sermos oposição neste concelho tão maltratado pelo PS. Cada tempo é um tempo e este é o vosso", encorajou o presidente da estrutura.

João Calaça manifestou a intenção de representar todos os jovens do concelho, bem como de solidificar a posição da JSD Machico enquanto aliada estratégica do PSD local. "Os nossos jovens devem ser motivados a fazer parte da solução, integrando-os no presente e fazendo deles o futuro de Machico."

