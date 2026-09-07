Voo divergido devido ao vento forte no Aeroporto da Madeira

Um voo da Eurowings proveniente de Düsseldorf está, neste momento, a ser divergido para o Aeroporto do Porto Santo, depois de várias tentativas de aterragem no Aeroporto Internacional da Madeira.

O voo EW 9600, que tinha chegada prevista à Madeira para as 16 horas, não conseguiu efectuar a aterragem devido às condições de vento que continuam a condicionar a operação aeroportuária desde esta manhã.

Os últimos dados da estação meteorológica de Santa Catarina apontam para uma rajada máxima de 78 km/h, registada às 15 horas, mantendo-se o vento como o principal factor de constrangimento às operações.

Vento forte condiciona operações no Aeroporto da Madeira Há quatro voos a sobrevoar o espaço aéreo madeirense

Entretanto, outro voo com destino à Madeira, o FR 389, da Ryanair, proveniente de Londres – Stansted, encontra-se a efectuar voltas sobre a Região numa tentativa de conseguir aterrar no aeroporto. A aeronave tinha chegada prevista para as 16h25.