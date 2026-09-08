Festival Bicho d'Pêssego promove concertos com estreias de obras originais no Funchal

A primeira edição do Festival Bicho d'Pêssego, dedicado à música contemporânea, vai realizar-se já nos próximos dias 11 e 12 de Setembro, no Funchal. A iniciativa parte da Bicho d'Pêssego — Associação Cultural da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, e vai levar concertos a três espaços da cidade, com estreias de obras originais em todos eles.

O Museu Henrique e Francisco Franco acolhe a primeira iniciativa, pelas 18 horas do dia 11 de Setembro, com um concerto de Victor Teixeira, jovem intérprete dedicado aos cordofones tradicionais madeirenses, com a estreia de uma obra para braguinha e electrónica.

Já no sábado, 12 de Setembro, o Museu Henrique e Francisco Franco recebe, às 11 horas, o MP Guitar Duo, formado por Manuel Toucinho e Pedro Rufino, num programa que inclui a estreia de uma composição de Emanuel Faria, compositor madeirense, escrita para duo de guitarras.



O festival encerra no mesmo dia, às 15h30, na Capela da Boa Viagem, com o Funchal Guitar Quartet, num programa de repertório contemporâneo para quarteto de guitarras, com a estreia de uma composição para quarteto.



A entrada é gratuita, mas limitada à lotação dos espaços.