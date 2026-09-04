Bandolim e guitarra dão música à Torre do Capitão

A Torre do Capitão, em Santo Amaro, recebe este sábado, 5 de Setembro, às 18 horas, mais um concerto do ciclo 'Ilha Secreta — Fachos de Música', promovido pela Bicho d'Pêssego — Associação Cultural da Madeira.

Em palco estará o duo formado por Eduardo Sousa, no bandolim, e João Tomás Alves, na guitarra, com um programa que percorre diferentes épocas e linguagens musicais, do barroco português ao tango.

O repertório inclui o Adagio da Sonata n.º 23, de Carlos Seixas, as Cançons catalanes, de Miguel Llobet, Koyunbaba, de Carlo Domeniconi, e “Café 1930”, da Histoire du Tango, de Astor Piazzolla.

O 'Ilha Secreta — Fachos de Música' aposta em concertos de pequena lotação realizados em espaços culturais e históricos da Madeira, alguns deles habitualmente afastados do circuito regular de espectáculos. O conceito prevê ainda que o local seja revelado uma semana antes de cada concerto e os artistas apenas 48 horas antes.

Depois de passar pelo Immersive Museum of Madeira e pelo Museu Etnográfico da Madeira, o ciclo chega agora à Torre do Capitão — Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro.

Os bilhetes custam 2 euros e estão disponíveis através da plataforma Eventbrite. A lotação é limitada.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.