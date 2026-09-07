Câmara Municipal lança hoje o Funchal Rooftop Festival

A Câmara Municipal do Funchal apresenta, hoje, na Torre dos Paços do Concelho, o Funchal Rooftop Festival, um novo festival que pretende “dar nova vida aos terraços e esplanadas da capital madeirense, combinando animação, vistas panorâmicas sobre a cidade e o oceano, e uma programação especial para dinamizar os espaços em altura”. A sessão está marcada para as 11h30.

Este evento vai decorrer entre os dias 25 de Setembro e 3 de Outubro, sendo que hoje é oficialmente apresentada toda a programa, que tem vindo a ser preparada pela autarquia.

Outras notas de agenda:

10h00 – Iniciativa do JPP junto ao cruzamento da Rua da Cruz com a Rua da Igreja, no Jardim da Serra, em Câmara de Lobos. Será protagonizada por Miguel Ganança.

11h30 – Conferência de imprensa do Sindicato dos Professores da Madeira sobre a colocação de docentes na Região. Tem lugar na sede do sindicato.

12h30 – Iniciativa do CDS na Festa dos Romeiros, no Chão dos Louros, em São Vicente

15h00 – Iniciativa do PS com Célia Pessegueiro, junto à esquadra da PSP de Machico.

Efemérides:

1209 -- Nasce o futuro rei português D. Sancho II, filho de D. Afonso II e de D. Urraca de Castela.

1540 - A vila de Faro passa a cidade.

1701 -- É assinado o Tratado de Haia, conhecido como Grande Aliança, opondo a Grã-Bretanha, a Holanda e o Sagrado império romano contra a França.

1750 -- D. José é aclamado rei de Portugal.

1807 -- Napoleão Bonaparte assume poderes ditatoriais em França.

1813 - Utiliza-se pela primeira vez a expressão "Tio Sam" para designar os Estados Unidos da América.

1822 - D. Pedro proclama a independência do Brasil, nas margens do rio Ipiranga, próximo de São Paulo.

1848 - É abolida a servidão na Áustria.

1867 - Nasce Camilo Pessanha, poeta simbolista, influência da geração de Orpheu, obra reunida em "Clepsidra" (1920).

1936 -- Morre o último tigre da Tasmânia, no Zoológico de Hobart, na Austrália.

1940 - II Guerra Mundial. Os alemães lançam o ataque aéreo contra o Reino Unido, durante oito meses, a Luftwaffe lançou bombas sobre Londres e outras cidades estratégicas, após um ataque aéreo noturno dos britânicos a Berlim. A ofensiva passou a ser chamada de Blitz, em referência à palavra Alemã Blitzkrieg (guerra relâmpago).

1953 - Nikita Khrushchev assume a liderança do Comité Central Partido Comunista da União Soviética.

1955 - No Peru, é concedido o direito de voto às mulheres.

1956 -- Morre, com 74 anos, o escritor, jornalista, etnógrafo e político António dos Santos Graça.

1960 -- Os velejadores Mário Gentil Quina e o irmão José Manuel Quina conquistam a medalha de prata, em vela, classe Star, nos Jogos Olímpicos de Roma1960, Itália.

1961 -- Crise política no Brasil com a renúncia do Presidente Jânio Quadros.

1967 -- Os Estados Unidos lançam, de Cabo Kennedy, na Florida, o Biosatellite II, um satélite não tripulado, com vários espécimes, incluindo insetos, ovos de sapo, micro-organismos e plantas para investigar a influência do voo espacial em organismos vivos. O objetivo principal da missão é determinar se os organismos são mais ou menos sensíveis à radiação ionizante em microgravidade do que na Terra.

1974 - Assinatura entre o Estado Português, representado, entre outros, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Mário Soares, e a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), representada pelo seu presidente Samora Machel, dos Acordos de Lusaka, na Zâmbia, no qual o Estado Português reconheceu formalmente o direito do povo de Moçambique à independência.

1985 - A África do Sul, sob fortes pressões internacionais, anuncia a abolição da Lei de emigração que discrimina os não-brancos.

1986 - O bispo Desmond Tutu sobe a arcebispo da Cidade do Cabo. É o primeiro dirigente religioso negro para os dois milhões de anglicanos da África do Sul.

1988 - A Sojornal, proprietária do semanário Expresso, adquire o vespertino A Capital.

1992 - O Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, e o dirigente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Jonas Savimbi, chegam a acordo quanto à formação de um Governo de unidade nacional após as eleições.

1994 - As forças armadas dos Estados Unidos fecham o quartel-general em Berlim, terminando a presença militar na capital da Alemanha.

1998 -- O grupo Renascença lança a sua terceira estação, a Mega FM, com emissão na região da Grande Lisboa.

1999 - Xanana Gusmão, líder da resistência timorense, é libertado, ficando sob proteção da embaixada britânica em Jacarta, Indonésia.

- Primeira reunião do Parlamento alemão no edifício de origem, o Bundestag, em Berlim, destruído por Adolf Hitler, em 1933.

2003 - A passagem aérea de peões junto ao Palácio de Queluz, no IC19, desaba sobre dois automóveis, provocando quatro feridos.

2004 -- Morre, com 77 anos, Míriam Pires, atriz brasileira, intérprete de Clementina na telenovela "A Senhora do Destino", e dos filmes "Chuvas de Verão", de Cacá Diegues, e "O Beijo da Mulher Aranha", de Hector Babenco.

- Morre, com 89 anos, Beyers Naudé, reverendo sul-africano, um dos mais destacados opositores brancos ao antigo regime do "apartheid".

2005 -- Primeiras eleições presidenciais no Egito, em 24 anos, mantêm Hosni Mubarak, 77 anos, no poder.

2006 - Morre, aos 71 anos, D. Alberto Setele, bispo de Inhambane, em Moçambique.

2007 - Após muitas horas de interrogatório na Polícia Judiciária de Portimão Kate McCann é constituída arguida no caso do desaparecimento da filha Madeleine.

2008 - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, afirma que o governo norte-americano assume o controlo das sociedades de crédito imobiliário Fannie Mae e Freddie Mac, que se encontram à beira da falência, devido à crise do 'subprime', e para impedir o colapso dos dois colossos do crédito imobiliário.

- Morre, com 98 anos, Anita Page, atriz da Metro-Goldwyn-Mayer que fez vários filmes com Lon Chaney, Joan Crawford e Buster Keaton durante a transição do cinema mudo para o falado.

2009 -- A jornalista sudanesa Lubna Ahmed al-Hussein é condenada a pagar uma multa de 500 libras sudanesas (140 euros) por vestir calças e presa por se ter negado a pagar a quantia.

2012 - O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, anuncia mais um pacote de medidas de austeridade, que inclui a subida de impostos, como o aumento das contribuições dos trabalhadores para a segurança social, de 11% para 18%, e a descida das contribuições das empresas (Taxa Social Única). Partidos da oposição, confederações sindicais e patronais criticam violentamente a medida.

2015 - O Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (BESI) passa a denominar-se Haitong Bank, S.A. no mesmo dia em que a operação de compra do banco de investimento ao Novo Banco fica fechada, com a venda da totalidade do capital da unidade de investimento à sociedade de Hong Kong por 379 milhões de euros.

2016 -- Morre, aos 83 anos, António Barbosa de Melo, antigo presidente da Assembleia da República, e um dos fundadores do PSD.

2017 - O Tribunal Constitucional espanhol suspende a lei aprovada pelo Parlamento da Catalunha que permitia a realização, no dia 01 de outubro, de um referendo independentista na comunidade autónoma.

- O Governo aprova, em Conselho de Ministros, a compra, pela Direção-Geral do Património Cultural, de seis obras da pintora Maria Helena Vieira da Silva, pelo valor global de 5.584.170 de euros.

2018 - O Tribunal de Santa Maria da Feira suspende a participação do Moreirense, da I Liga portuguesa de futebol, em competições desportivas por um ano e a uma pena única de 450 dias de multa à taxa diária de 250 euros, perfazendo o montante global de 112.500 euros, num processo de corrupção desportiva.

2019 - O filme "A Herdade", de Tiago Guedes, é distinguido com o Prémio Bisato d'Oro para Melhor Realização, atribuído por um júri da crítica independente presente no Festival de Cinema de Veneza, em Veneza, Itália.

2020 - A atividade e funcionamento do Banco Português de Fomento é regulamentada em diploma publicado em Diário da República e entra em vigor no início de novembro, assim como os estatutos da instituição financeira.

2021 - O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, anuncia que Mohammad Hassan Akhund será o novo chefe interino do Governo do Afeganistão.

2024 - A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) anuncia que cinco reclusos fugiram do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, Lisboa.

- O presidente do PSD e recandidato único ao cargo, Luís Montenegro, é reeleito com 97,45% dos votos nas eleições internas.

2025 - O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, promete demitir-se se alguém provar que o descarrilamento do Ascensor da Glória, ocorrido no dia 03, decorreu de um erro da sua responsabilidade.

- Os canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta sagram-se tetracampeões do Mundo de maratonas, em K2, em prova que decorreu em Gyor, na Hungria.

- O Torreense conquista pela primeira vez a Supertaça feminina de futebol, ao vencer por 2-1 o Benfica, pentacampeão nacional, que já tinha batido na final da Taça de Portugal, no Estoril.

Somente quando esquecemos tudo quanto aprendemos é que começamos a saber Henry David Thoreau, escritor e filósofo norte-americano

Este é o ducentésimo quinquagésimo primeiro dia do ano. Faltam 115 dias para o termo de 2026.