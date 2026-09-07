Madalena Costa com estreia de ouro no europeu

A campeã do Mundo e da Europa, Madalena Costa estreou-se hoje da melhor forma na edição de 2026 do Campeonato da Europa de patinagem artística, que está a ter lugar em Ponte di Legno, Itália.

A competir na disciplina de patinagem livre no escalão sénior, a patinadora do Sporting Club Santacruzense dominou por completo o programa curto, entre as 21 participantes.

A ‘estrela’ madeirense veio a receber a mais alta nota dos júris presentes, somando um total de 91,05 pontos, contra os 83,23 da espanhola Sira Gallardo que terminou no segundo lugar, enquanto a italiana, Giada Romiti, com 68,58, foi terceira classificada.

Hoje Madalena Costa volta a subir ao rinque do Palazzetto dello Sport, onde tentará revalidar o título europeu após a sua participação no programa longo.

De referir que no domingo os irmãos de Madalena fecharam a sua participação nestes europeus, com Margarida a conquistar a medalha de bronze no escalão de juvenis, enquanto Sebastião fechou o top-5 em cadetes.