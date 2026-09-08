UMa debate uso da inteligência artificial no ensino da Matemática

A Universidade da Madeira (UMa) recebe, no próximo dia 14 de Setembro, o seminário final do projecto europeu MathIA, uma iniciativa que procura explorar o potencial da inteligência artificial (IA) para melhorar o ensino e a aprendizagem da Matemática entre estudantes adolescentes.

O encontro realiza-se na Sala do Senado, no Campus Universitário da Penteada, e servirá para apresentar e discutir os resultados alcançados ao longo dos três anos de implementação do projecto, bem como as possibilidades de desenvolvimento futuro das ferramentas e metodologias criadas.

Financiado pelo programa Erasmus+, através da acção destinada a parcerias de cooperação no ensino escolar, o MathIA tem como principal objectivo desenvolver um modelo de inteligência artificial aplicável ao ensino e à aprendizagem de competências matemáticas. O projecto contempla igualmente a criação de cursos de formação.

Além da Universidade da Madeira, participam no consórcio as universidades de Múrcia, La Laguna e Pavia, três estabelecimentos de ensino de Espanha e Itália e a empresa COMENIUS IDI, reunindo parceiros portugueses, espanhóis e italianos.

O seminário arranca às 9h15, com uma sessão de abertura que contará com as presenças do reitor da UMa, Sílvio Fernandes, da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, da presidente da Faculdade de Artes e Humanidades, Margarida Pocinho, e da coordenadora da equipa do projecto na Universidade da Madeira, Ana Antunes.

A utilização crescente da inteligência artificial no sistema educativo estará no centro do debate. Eduardo Fermé, docente da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia da UMa e investigador do NOVA LINCS, abordará os “Desafios da Inteligência Artificial na Educação”. Já Gorete Pereira, docente da Faculdade de Ciências Sociais e investigadora do Centro de Investigação em Educação, irá questionar o impacto da IA generativa e o seu potencial para “reproduzir ou reinventar” a Educação.

O programa inclui ainda uma mesa-redonda dedicada às experiências e lições retiradas do MathIA, com investigadores, docentes e representantes das instituições parceiras, bem como um painel sobre os cursos de formação desenvolvidos no âmbito do projecto.

Durante a tarde será também apresentado o percurso global do MathIA, numa conferência a cargo de Ana Fuensanta, da Universidade de Múrcia, e Andrej Franulic, da Comenius IDI.

O encerramento está previsto para as 17 horas, com intervenções da coordenadora do projecto, Ana Fuensanta, e do vice-reitor da Universidade da Madeira, José Câmara.

De entrada livre, o seminário é aberto a todos os interessados nas áreas da Educação, Matemática e inteligência artificial e pretende, além de fazer o balanço dos três anos do projecto, promover a discussão sobre a aplicação destas novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem.