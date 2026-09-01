Ciclo de concertos 'Ilha Secreta – Fachos de Música' chega à Torre do Capitão

O ciclo de concertos denominado 'Ilha Secreta – Fachos de Música', promovido pela Bicho d'Pêssego – Associação Cultural da Madeira, apresenta-se na Torre do Capitão – Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro, já no próximo sábado, dia 5 de Setembro, pelas 18 horas.

Tal como é já hábito, a identidade o artista mantém-se em segredo e será revelada apenas 48 horas antes do concerto, nas redes sociais da associação. "Até lá, o público é convidado a garantir lugar sem saber quem vai ouvir, confiando na curadoria e na proposta de descoberta que define o projecto", afirma a associação, através de comunicado.

Depois das primeiras edições no Immersive Museum of Madeira e no Museu Etnográfico da Madeira, o ciclo instala-se agora na Torre do Capitão, em Santo Amaro, para mais um facho de música.