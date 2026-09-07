Funchal Rooftop Festival de 25 de Setembro a 3 de Outubro

Foi hoje apresentado, na Torre dos Paços do Concelho, o Funchal Rooftop Festival, que decorre entre 25 de Setembro e 3 de Outubro, refere a autarquia em nota à imprensa.

Este festival multidisciplinar cruza diferentes áreas artísticas e culturais, como a pintura, a fotografia, as artes plásticas, a música, a gastronomia e a observação astronómica, com uma programação musical diversificada, capaz de chegar a diferentes públicos e sensibilidades — da música clássica ao jazz, da electrónica à música comercial.

A iniciativa pretende valorizar a cidade a partir dos seus rooftops, explorando espaços com vistas privilegiadas sobre o mar, as montanhas, o património e a paisagem urbana.

Como explicou o presidente da Câmara Municipal do Funchal, o Funchal Rooftop Festival, que é gratuito e organizado em torno do Dia Mundial do Turismo, congrega vários parceiros e permite uma outra forma de ver a cidade, fazendo parte de uma série de eventos «que o Funchal disponibiliza», quer aos residentes, quer aos visitantes.

Face às limitações de utilização e de lotação dos espaços, será necessária inscrição prévia. A programação do Funchal Rooftop Festival decorre no Castanheiro Boutique Hotel, Barceló Funchal Oldtown, Observatório do Parque Ecológico, Complexo Balnear do Lido, Torre dos Paços do Concelho, Museu de Arte Sacra, Miradouro da Vila Guida, The Vine Hotel e Three House Rooftop Cocktail Club.

As inscrições devem ser efectuadas através de https://forms.cloud.microsoft/e/yjdh7Csu3c.