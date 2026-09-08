Ordem dos Engenheiros organiza 'Madeira Innovation Talks' a 30 de Outubro

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros organiza, a 30 de Outubro, mais uma edição do MadIT – Madeira Innovation Talks – Contadores de Histórias de Inovação – Para Partilhar & Inspirar. O evento acontece a 30 de Outubro de 2026, no Centro de Congressos da Madeira.

'Comunidade do conhecimento e da inovação' é o tema desta edição, que contará com uma sessão na parte da manhã e outra na parte da tarde.

O programa conta com 'Histórias de Viagens'. Zita Martins será oradora da sessão 'Viagem à descoberta da origem da vida na Terra e fora dela – Uma astrobióloga à procura dos ingredientes da vida'; Hugo Caires com 'Eu não sabia o nome dele. Só conhecia o seu sangue. A história de uma promessa, de um avatar da medula óssea e de uma startup que saiu de uma ilha para chegar à Europa'; Anabela Teles falará sobre 'Do kartódromo do Faial a Silverstone: a trajectória de uma madeirense na engenharia e no mundo da Fórmula 1'; e Taveira Pinto abordará 'Do berço ao Ártico - Histórias nas profundezas do mar'.

Já na parte da tarde, haverá 'Histórias com Inteligência Artificial'. Décio Mendonça Alves falará de 'Aviões, vento e inteligência artificial: o futuro começa no Aeroporto da Madeira'; Eliano Marques terá como tema 'Como a Inteligência Artificial e o robot Semilha vão dominar o Mundo & Semilha – Como a Inteligência Artificial e eu vamos dominar o mundo'; Adolfo Mesquita Nunes com 'Algoritmocracia: Como a Inteligência Artificial está a transformar as nossas Democracias'