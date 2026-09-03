Acidente condiciona trânsito na Rua 5 de Outubro

Um acidente rodoviário está a condicionar, esta manhã, a circulação na Rua 5 de Outubro, no Funchal, com fila de trânsito que já se estende até à rotunda dos Viveiros.

Pelas imagens recolhidas estarão envolvidos pelo menos três veículos e já foram mobilizados meios de socorro para o local.

A circulação faz-se com constrangimentos, sobretudo no sentido em que ocorreu o acidente, provocando atrasos numa das principais artérias de acesso ao centro do Funchal.

Até ao momento, não é conhecido o número de feridos nem a gravidade de eventuais vítimas.

Entretanto, a Polícia de Segurança Pública (PSP) já tomou conta da ocorrência.