Acidente condiciona trânsito na Rua 5 de Outubro
Fila de automóveis já se estende até à rotunda dos Viveiros
Um acidente rodoviário está a condicionar, esta manhã, a circulação na Rua 5 de Outubro, no Funchal, com fila de trânsito que já se estende até à rotunda dos Viveiros.
Pelas imagens recolhidas estarão envolvidos pelo menos três veículos e já foram mobilizados meios de socorro para o local.
A circulação faz-se com constrangimentos, sobretudo no sentido em que ocorreu o acidente, provocando atrasos numa das principais artérias de acesso ao centro do Funchal.
Até ao momento, não é conhecido o número de feridos nem a gravidade de eventuais vítimas.
Entretanto, a Polícia de Segurança Pública (PSP) já tomou conta da ocorrência.
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