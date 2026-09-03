Acidente na Rua 5 de Outubro provoca dois feridos

O acidente rodoviário que ocorreu, esta manhã, na Rua 5 de Outubro, no Funchal, provocou pelo menos dois feridos.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses transportaram para o hospital um homem, na casa dos 60 anos, que apresentava dores cervicais. Segundo o que o DIÁRIO apurou, o outro ferido foi também transportado para uma unidade hospitalar, neste caso por outra corporação de bombeiros.

O acidente envolveu pelo menos três viaturas e continua a provocar constrangimentos na circulação naquela artéria, com a fila de trânsito a estender-se até à rotunda dos Viveiros.

A ocorrência está a ser acompanhada pela Polícia de Segurança Pública.