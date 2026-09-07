Mais 12 empreendimentos habitacionais até Outubro

O Governo Regional prevê entregar mais 12 empreendimentos habitacionais até ao próximo mês de Outubro, anunciou Miguel Albuquerque, destacando que várias das intervenções em curso estão já concluídas ou na fase final de execução.

À margem de uma visita a um empreendimento habitacional no Porto Moniz, no valor de 1 milhão de euros, o presidente do Governo Regional garantiu que o investimento público na habitação vai continuar, incluindo depois do encerramento dos projectos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Vamos entregar ainda mais 12 empreendimentos até ao mês de Outubro. As obras estão a acabar”, afirmou Miguel Albuquerque, reiterando que o compromisso do executivo passa por construir habitação em todos os concelhos da Madeira.

Entre os investimentos em curso, o governante referiu empreendimentos na Tabua, nos Canhas, no Funchal e em Câmara de Lobos, assim como novas entregas previstas noutros concelhos, incluindo Machico, onde será disponibilizado um novo bloco habitacional em Água de Pena.

Miguel Albuquerque esclareceu igualmente que os 60 fogos na Levada do Cavalo ainda não estão concluídos, encontrando-se numa fase final. A entrega deverá acontecer brevemente, no âmbito do programa de habitação a preços acessíveis.

“Não está pronto. Está em fase final. Vamos entregar agora mais 60 fogos a preços acessíveis”, explicou.

O presidente do Governo Regional adiantou que estão também a avançar outros investimentos, entre os quais um complexo habitacional na zona da Chamorra e um novo concurso para casas destinadas a cooperativas, em terrenos localizados nas proximidades da APEL.

“Vamos continuar a manter um investimento constante na habitação a preços acessíveis, que é uma prioridade para a Madeira e para os jovens casais”, assegurou.