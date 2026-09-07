Trabalhos no nó rodoviário da Cancela ficam concluídos em Outubro

O novo nó rodoviário da Cancela está na fase final de construção, estando a conclusão integral dos trabalhos prevista para o decorrer do mês de Outubro. Actualmente, estão em falta apenas alguns trabalhos de sinalização horizontal, integração paisagística e reposição das condições existentes antes do início da empreitada, entre outros, refere nota à imprensa do executivo.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a obra amanhã, pelas 11 horas.

A reformulação do Nó da Cancela tem como objectivo melhorar a fluidez e a distribuição do tráfego convergente, sobretudo nas horas de ponta.

Os trabalhos da empreitada tiveram início em Outubro de 2023, tendo sido suspensos na sua totalidade entre Janeiro e Março de 2025. A suspensão manteve-se, de forma parcial, no que diz respeito aos trabalhos de alargamento do tabuleiro da Ponte da Quinta, até Setembro de 2025.

A empreitada foi adjudicada à empresa AFAVIAS – Engenharia e Construções, S.A., pelo valor de 2.378.726,25 euros, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, representando um custo total de 2.902.045,97 euros, já com IVA incluído.

A norte da VR1, o entroncamento existente foi substituído por uma rotunda alongada assimétrica, com duas vias de circulação e cinco ramos. A esta rotunda aflui o tráfego proveniente da Estrada do Garajau, com destino à ER204 e à Camacha, bem como em direcção ao Garajau, assim como o tráfego de entrada e saída da VR1 e de acesso às superfícies comerciais adjacentes.

A sul da VR1, o entroncamento de nível existente foi alterado para uma interseção giratória, designada por Rotunda Sul, com duas vias de circulação e constituída por quatro ramos: o ramo poente de saída da VR1, o ramo nascente de entrada na VR1, a Estrada do Garajau em direcção a sul e a Estrada do Garajau, sobre a Passagem Superior, em direcção à Camacha.

Para a reformulação destes entroncamentos, concluída em Setembro de 2025, foram executados trabalhos de terraplenagem, drenagem, estruturas de contenção, pavimentação, sinalização e iluminação.