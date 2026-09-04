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Acidente a envolver dois veículos na via rápida em Santa Cruz

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Foto AIGIH

Ocorreu, há pouco, um acidente de viação envolvendo duas viaturas ligeiras, na via rápida, junto ao nó do aeroporto.

Segundo foi possível apurar, a corporação de bombeiros local não foi accionada, pelo que, até ao momento, não há registo de feridos.

No local encontra-se uma viatura da AIGIH, concessionária da via rápida, que está a acompanhar e a tomar conta da ocorrência.

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