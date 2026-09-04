Acidente a envolver dois veículos na via rápida em Santa Cruz
Ocorreu, há pouco, um acidente de viação envolvendo duas viaturas ligeiras, na via rápida, junto ao nó do aeroporto.
Segundo foi possível apurar, a corporação de bombeiros local não foi accionada, pelo que, até ao momento, não há registo de feridos.
No local encontra-se uma viatura da AIGIH, concessionária da via rápida, que está a acompanhar e a tomar conta da ocorrência.
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