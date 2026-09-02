Fardas dos bombeiros de Santa Cruz doadas para Cabo Verde

O executivo da Câmara Municipal de Santa Cruz reúne-se em sessão ordinária amanhã, quinta-feira, pelas 09h00, no salão nobre dos paços do concelho, com uma ordem de trabalhos que inclui investimentos na rede de abastecimento de água, apoios sociais, fomento cultural e um gesto de solidariedade internacional com Cabo Verde.

De facto, um dos pontos a serem votados na reunião é uma proposta subscrita pela presidente Élia Ascensão para a doação de peças de fardamento operacional ao Corpo de Bombeiros Municipais de Santa Cruz, na ilha de Santiago, no arquipélago de Cabo Verde.

Mas há outros temas a serem discutidos e votados nesta reunião. O capítulo dedicado à Divisão de Obras Públicas concentra grande parte da ordem de trabalhos, com várias propostas de abertura de procedimento para empreitadas de diminuição de perdas na rede de distribuição de água potável, integradas em projectos comunitários financiados pelo FEDER: subsistema Serralhal; Subsistema Barreiros (2.ª fase), no Caniço; e subsistema Igreja.

Ainda neste capítulo, serão discutidas duas alterações ao trânsito no Caniço, uma na Rua da Abegoaria, com mudança do sentido de circulação, e outra na Rua da Quinta. Todas estas propostas são subscritas pelo vice-presidente João Aragão.

No capítulo da habitação social, a vereadora Dídia Antunes leva a votação duas propostas: o apoio à medicação no âmbito do programa Abem e a atribuição do Fundo Social de Emergência, destinado a apoio financeiro temporário a famílias em situação de vulnerabilidade.

Ainda neste capítulo, a presidente Élia Ascensão propõe a celebração de um protocolo de apoio ao funcionamento do Centro Comunitário da Achada do Barro.

A vereadora Dídia Antunes apresenta também a proposta relativa ao Fomento Cultural 2026, que define o período de candidaturas e o respectivo cabimento orçamental para o apoio a iniciativas culturais no concelho.