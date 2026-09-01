Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Porto Santo trava novo hotel. Câmara aprovou por unanimidade a intenção de indeferir o projecto da Sucessland para um terreno de 16 mil metros quadrados. O promotor já teve aprovado um cinco estrelas com 100 unidades, mas a obra nunca avançou. A decisão ainda não é definitiva. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Turistas trocam o carro pela mota. Mais baratas, económicas e fáceis de estacionar, as duas rodas conquistam espaço como alternativa ao automóvel na Madeira. Um operador estima poupanças de 40 a 50 euros por dia. DEMOP começam a ganhar espaço.

"Não me intimidam". Ministro da Administração Interna acusa André Ventura de "mentiras" e "insinuações", rejeita demitir-se e garante que nada o afastará do Governo. Vice-presidente da Câmara do Funchal abandonou a cerimónia da PSP e disse ter sentido "vergonha alheia".

Fique também a saber que Julho entre os mais quentes de sempre. Porto Santo registou o Julho mais quente da série histórica, com 23,3 ºC de temperatura média. Funchal e Santana tiveram o segundo mais quente e, no Observatório, não caiu uma única gota de chuva durante todo o mês. *Levadias surpreendem banhistas no Funchal

E, por fim, Rui Alves nunca despediu tão cedo. Saída de João Gião ao fim de apenas quatro jornadas não tem paralelo nos 32 anos de presidência do Nacional. Até agora, presidente alvinegro nunca tinha afastado um treinador em Agosto. *Marítimo vai contar com casa cheia para receber o Benfica.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.