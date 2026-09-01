Trânsito flui com normalidade na Via Rápida neste início de Setembro

O trânsito circula com grande normalidade na Via Rápida na manhã desta terça-feira, sem registo de constrangimentos significativos no eixo entre Santa Cruz, Funchal e Câmara de Lobos.

As imagens captadas pelas câmaras de videovigilância da Ascendi, pouco depois das 8h00, mostram a circulação regular em diferentes pontos do principal eixo rodoviário da Madeira.

No Caniço, o fluxo automóvel apresenta-se reduzido a moderado. E a mesma tendência é visível no Funchal, em pontos como o Jardim Botânico, João Gomes, Viveiros ou Santo António.

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Também em Câmara de Lobos, incluindo as zonas da Ponte do Ribeiro Seco e Quinta Grande, a circulação faz-se sem filas relevantes ou sinais de congestionamento.

O primeiro dia de Setembro começa, assim, com uma manhã tranquila na Via Rápida, num período em que se antecipa um progressivo aumento do movimento rodoviário com o regresso de muitos madeirenses às rotinas de trabalho e, nas próximas semanas, com o arranque do novo ano lectivo.