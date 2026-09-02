Pancadaria entre jovens acaba com os dois na mesma ambulância
Apresentavam pequenas escoriações após troca de agressões
Dois jovens, de 16 e 20 anos, envolveram-se numa troca de agressões, durante a última madrugada, na Rua Carvalho Araújo, no Funchal.
A ocorrência foi registada por volta das 2h00, tendo sido mobilizada para o local uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com três elementos.
Na sequência da pancadaria, os dois jovens apresentavam pequenas escoriações e necessitaram de assistência.
Acabaram ambos por ser transportados, na mesma ambulância, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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