Abertas candidaturas para bolsas a estudantes do Ensino Superior do Funchal

Já se encontram a decorrer as candidaturas ao Programa de Acesso às Bolsas a Estudantes do Ensino Superior, promovido pela Câmara Municipal do Funchal. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente no site da autarquia.

O novo Regulamento de Acesso a Bolsas a Estudantes do Ensino Superior foi aprovado ontem, em reunião de Câmara, pelo que será agora submetido a aprovação na Assembleia Municipal, a 30 de Setembro. As alterações entram em vigor após publicação em Diário da República, produzem efeitos já a partir deste ano lectivo 2026/2027.

O programa conta com um aumento em 20% do valor financeiro deste apoio aos estudantes do Ensino Superior. Nesse sentido, os valores das bolsas passam a situar-se entre 300 e 1.200 euros anuais, de acordo com o escalão de rendimento, podendo atingir os 1.320 euros com as majorações previstas no regulamento.

As bolsas destinam-se a estudantes residentes no concelho do Funchal que frequentem cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas, mestrados ou doutoramentos e será concedido pelo número de anos correspondentes ao plano curricular do curso no qual o aluno está matriculado.

O Município do Funchal o prevê um investimento anual de cerca de 2,2 milhões de euros neste programa, que é cumulativo a outros apoios existentes na Região.