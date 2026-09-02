Casa de Lourdes Castro à venda após chumbo de protecção patrimonial

A casa e o jardim de Lourdes Castro, no Caniço, estão à venda por 4,1 milhões de euros. A propriedade onde viveu a madeirense - uma das mais importantes artistas plásticas portuguesas do século XX - surge actualmente anunciada no Idealista, através da Sotheby's, pouco mais de um ano depois de a Assembleia Legislativa da Madeira ter chumbado uma proposta que pretendia avançar com a classificação do espaço como imóvel de interesse público.

Localizada na Estrada do Garajau, a quinta ocupa um terreno de 12.330 metros quadrados e é apresentada como uma propriedade T5, com três casas de banho e garagem. O anúncio, actualizado a 28 de Agosto, associa directamente o imóvel à vida e obra de Lourdes Castro e ao seu companheiro, o arquitecto Manuel Zimbro.

Ver Galeria Foto Sotheby's

A descrição comercial vai, aliás, bastante além das características habituais de uma propriedade colocada no mercado. Recorda que a casa foi projectada por Lourdes Castro e Manuel Zimbro e que o jardim fazia parte do próprio universo criativo da artista, sendo apresentado como a sua “última obra de arte”. Casa e jardim são descritos como elementos inseparáveis e testemunhos do legado de Lourdes Castro.

O mesmo anúncio defende mesmo que a casa deveria ser preservada como museu e o jardim mantido como homenagem à artista. Mas, simultaneamente, a vertente imobiliária da propriedade é colocada em evidência.

A Sotheby's salienta o potencial de construção associado ao terreno e apresenta a propriedade como uma oportunidade tanto para o desenvolvimento de empreendimentos turísticos como para a construção de moradias unifamiliares, sem prejuízo das regras urbanísticas e demais condicionantes legais aplicáveis a qualquer futuro projecto.

Parlamento rejeitou protecção da casa e jardim

A colocação do imóvel no mercado recupera uma discussão política que passou pela Assembleia Legislativa da Madeira em 25 de Junho de 2025.

Na altura, o PS apresentou um projecto de resolução recomendando ao Governo Regional a abertura de um procedimento para classificar a Casa e Jardim de Lourdes Castro como imóvel de interesse público, propondo ainda a criação da Casa-Museu Lourdes Castro – Laboratório da Paisagem.

Morreu a artista madeirense Lourdes Castro Morreu este sábado, dia 8 de Janeiro, aos 91 anos, uma das mais importantes artistas portuguesas contemporâneas: a madeirense Lourdes Castro. A notícia foi avançada pelo Público. O DIÁRIO confirmou que a artista, residente no Caniço, morreu esta madrugada no hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A iniciativa socialista sustentava que a propriedade possuía valor histórico, artístico, paisagístico e educativo e identificava precisamente a casa e o jardim como a “derradeira obra” da artista. Cerca de 80% dos aproximadamente 12 mil metros quadrados da propriedade correspondiam a coberto vegetal.

Durante o debate parlamentar, o PSD reconheceu o valor simbólico e patrimonial do espaço, mas considerou a proposta “inapropriada e imatura”, defendendo que estavam já a ser desenvolvidos contactos com os familiares da artista e trabalhos de preservação desde 2023.

Presidente da República homenageia Lourdes de Castro Presidente da República condecorou a artista plástica madeirense com a Comenda da Ordem de Santa de Santiago da Espada

IL, CDS e Chega também levantaram reservas em torno dos direitos dos proprietários e da necessidade de qualquer solução ser articulada com a família. O JPP, por seu lado, acompanhou a defesa da preservação do espaço. Na votação, a recomendação acabou reprovada. PSD, CDS, Chega e IL votaram contra, enquanto PS e JPP votaram a favor.

Lourdes Castro, nascida no Funchal em 1930 e falecida em 2022, é considerada uma das figuras maiores da arte contemporânea portuguesa. Parte significativa da sua obra e arquivo tem vindo a ser valorizada pelo MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, que ainda este ano promoveu a itinerância nacional da exposição dedicada à artista.