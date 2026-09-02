Nova paragem no Pelourinho estreia com autocarros em fila e passageiros perdidos

A nova paragem de autocarros no Largo do Pelourinho entrou hoje em funcionamento, mas a mudança já está a provocar alguns constrangimentos e confusão entre os passageiros que circulam pelo centro do Funchal.

Um testemunho enviado ao DIÁRIO dá conta de que, pelas 19 horas, já fora da hora de ponta e ainda durante o período de férias escolares, "estavam cinco ou seis autocarros em fila junto à nova paragem", criando "um cenário algo caótico" numa das principais artérias da capital.

Foto Carolina Rodrigues

De acordo com o mesmo relato, muitos passageiros ainda desconheciam a alteração ou não se tinham lembrado da mudança, acabando alguns por perder os respectivos autocarros. Vários passageiros terão ainda seguido para a antiga paragem do Anadia, onde já não encontraram os transportes que habitualmente utilizavam.

A mudança acontece no âmbito das alterações à circulação rodoviária no centro do Funchal que entraram hoje em vigor, com a criação de novos corredores BUS e alterações às condições de circulação e estacionamento em várias artérias da cidade.

Funchal cria novos corredores BUS e altera circulação em várias artérias a partir de amanhã As alterações abrangem as ruas 5 de Outubro, 31 de Janeiro e do Visconde de Anadia. Ponte do Pelourinho deixa de permitir circulação pedonal

Entre as principais mudanças está a criação de corredores BUS na Rua 5 de Outubro, na Rua 31 de Janeiro e na Rua do Visconde de Anadia, destinados sobretudo à circulação de transportes públicos regulares de passageiros. Táxis, veículos de socorro ou em serviço urgente, veículos em missão policial e motociclos e triciclos motorizados também podem utilizar estes corredores, nas condições previstas.

Na Rua 31 de Janeiro, os novos corredores BUS abrangem dois troços, um entre a escadaria de acesso ao Largo do Pelourinho e a Ponte da Cadeia e outro entre o Largo do Phelps e a Ponte Nova. A mesma artéria mantém períodos específicos para operações de carga e descarga, entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 16h00, por um máximo de 30 minutos.

Também a Rua do Visconde de Anadia passa a contar com um corredor BUS entre a Travessa da Malta e a Praça da Autonomia.

As alterações incluem ainda a proibição da circulação pedonal na Ponte do Pelourinho, que liga o Largo do Pelourinho à Rua da Casa da Luz, bem como a eliminação de lugares de estacionamento tarifado na Rua da Infância, junto à zona da paragem de transporte público.

No primeiro dia de implementação, a nova organização do trânsito e das paragens está, assim, a exigir alguma adaptação por parte dos passageiros e condutores.