Santa Cruz abre candidaturas para Apoio à Infância

O Município de Santa Cruz abre, entre 1 e 30 de Setembro, o período de candidaturas ao programa Apoio à Infância, destinado a ajudar as famílias nos encargos associados à frequência de creches e jardins de infância.

O processo de candidatura e a respectiva gestão serão feitos através do preenchimento do formulário disponibilizado no Portal do Munícipe.

Criado no ano lectivo de 2023/2024, o programa procura apoiar sobretudo famílias com crianças em estabelecimentos privados, onde as mensalidades tendem a ser mais elevadas, e abranger também agregados da classe média que ficam habitualmente excluídos de outros apoios sociais.

Na rede pública, as famílias integradas no primeiro e segundo escalões já beneficiam de apoios específicos, pelo que o programa municipal atribui apoios mais elevados às situações em que os encargos suportados pelas famílias são superiores.

O número de famílias abrangidas tem aumentado desde a criação do programa. No primeiro ano foram apoiadas 737 famílias, num investimento superior a 290 mil euros. No ano seguinte, o número subiu 20%, para 898 famílias, com um investimento superior a 361 mil euros.

No ano lectivo de 2025/2026, foram apoiadas 947 famílias, mais 5% do que no ano anterior, num investimento superior a 375 mil euros.

No total, desde a implementação do programa, o Apoio à Infância chegou a 2582 famílias, representando um investimento municipal superior a 1,027 milhões de euros.

Para este ano lectivo, o Município de Santa Cruz estima ultrapassar a fasquia das mil famílias apoiadas.

Os valores do apoio variam consoante o estabelecimento frequentado e a situação da família. Nas creches e jardins de infância públicos, os apoios situam-se entre 110 e 330 euros anuais, enquanto nos estabelecimentos privados variam entre 165 e 660 euros anuais.