Violência doméstica termina à facada no Jardim da Serra

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar uma agressão com recurso a arma branca, ocorrida na noite desta quarta-feira, no Jardim da Serra, em contexto de violência doméstica.

O alerta foi dado por vizinhos, que terão ficado assustados com uma acesa discussão entre um casal, durante a qual terão ocorrido insultos e agressões. Segundo os relatos recolhidos no local, a mulher terá empunhado uma arma branca para se defender, acabando por atingir o companheiro com um golpe nas costas.

Quando os agentes da PSP chegaram ao local, o homem já não se encontrava na residência. A mulher recebeu assistência na sequência da ocorrência e terá prestado declarações às autoridades, no âmbito do processo que foi entretanto instaurado.

De acordo com testemunhas, duas crianças terão presenciado o conflito entre o casal. As menores terão ficado posteriormente à guarda de familiares próximos, enquanto o Ministério Público avalia as medidas a adoptar no âmbito do respectivo processo tutelar.

Nesta fase, são ainda escassas as informações sobre as circunstâncias em que ocorreu o crime. A PSP abriu um inquérito e está a recolher elementos que permitam esclarecer a sequência dos acontecimentos e determinar as responsabilidades.

A violência doméstica foi, em 2025, o terceiro crime mais participado na Madeira, com 625 ocorrências registadas pelas autoridades.